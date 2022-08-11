Москва, 11 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. На сегодняшний день не существует причин для того, чтобы возобновлять поставки российского природного газа недружественной для России Болгарии. Об этом 11 августа написал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа», — отметил он в своём сообщении.

Также Пушков указал, что на данный момент «не вполне понятно» для чего нужно возобновлять поставки газа «недружественному», то есть враждебному государству», которое само от них ранее отказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве энергетики Болгарии заявили, что могут начать переговоры с компанией «Газпром» о поставках газа из России, если не найдут альтернативных поставщиков и желают обеспечить поставки до наступления зимы.