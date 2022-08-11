Пекин, 11 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Китае многие переболевшие COVID-19 сталкиваются с отношением, которое, по мнению защитников трудовых прав и медиков, является распространенной формой дискриминации, передает 11 августа агентство France-Presse.

(сс) 舞月書生 Пункт вакцинации против COVID-19 в Китае

Проводя политику «нулевой терпимости к COVID-19», Китай последним из крупных экономик мира все еще преследует цель полностью уничтожить вирус.

Те, у кого тест выявил вирус, а также контактировавшие с ними лица отправляются в карантинные учреждения, а вспышка заболевания на предприятии может остановить производство.

Правозащитники говорят, что строгие правила способствуют «ковидной» дискриминации и вытесняют тысячи людей с рынка труда, причем больше всего страдают рабочие-мигранты и молодежь.

«Люди боятся, что могут заразиться вирусом, поэтому сторонятся нас, — сказала AFP Цзо, работавшая уборщицей в одном из карантинных центров и попросившая не называть ее фамилию. — Кадровики на собеседованиях проверяют историю тестов на COVID за несколько месяцев».

Строгие меры контроля привели к тому, что стигматизируются не только выздоровевшие пациенты, но и их семьи, соседи, друзья и даже работники здравоохранения, говорит Цзинь Дунъянь из Школы биомедицинских наук Гонконгского университета.

«Ненаучно думать, будто люди, инфицированные однажды, будут и дальше носить вирус и оставаться заразными еще долго после выздоровления, — сказал Цзинь AFP. — Из-за недостаточной информированности некоторые боятся, что переболевшие более восприимчивы к повторному заражению, но на самом деле всё наоборот».

Сейчас Цзо ведет судебную тяжбу с работодателем, который отказывается выплачивать ей зарплату с тех пор, как она заболела, и запрещает вернуться на работу, ссылаясь на ее болезнь.

«Клеймо» зараженного широко распространено — в объявлениях о вакансиях в Шанхае говорится, что соискателям с историей инфицирования будет отказано в приеме на работу.

В июле широкую известность получила история молодой женщины, которая несколько недель жила в туалете на железнодорожной станции в Шанхае, поскольку не могла найти работу или вернуться к себе в деревню из-за ковидного клейма.

А театру в южнокитайском городе Фошань пришлось извиниться после того, как объявление, запрещающее вход выздоровевшим пациентам, вызвало широкое возмущение.

В июле Национальная комиссия по здравоохранению и министерство человеческих ресурсов Пекина запретили работодателям дискриминировать выздоровевших пациентов, а премьер-министр КНР Ли Кэцян призвал сурово наказывать тех, кто нарушает правила.

Однако соискатели работы и правозащитники пока что настроены скептически.