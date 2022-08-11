В Китае переболевшие ковидом подвергаются дискриминации на рабочих местах
Пекин, 11 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Китае многие переболевшие COVID-19 сталкиваются с отношением, которое, по мнению защитников трудовых прав и медиков, является распространенной формой дискриминации, передает 11 августа агентство France-Presse.
Проводя политику «нулевой терпимости к COVID-19», Китай последним из крупных экономик мира все еще преследует цель полностью уничтожить вирус.
Те, у кого тест выявил вирус, а также контактировавшие с ними лица отправляются в карантинные учреждения, а вспышка заболевания на предприятии может остановить производство.
Правозащитники говорят, что строгие правила способствуют «ковидной» дискриминации и вытесняют тысячи людей с рынка труда, причем больше всего страдают рабочие-мигранты и молодежь.
Строгие меры контроля привели к тому, что стигматизируются не только выздоровевшие пациенты, но и их семьи, соседи, друзья и даже работники здравоохранения, говорит Цзинь Дунъянь из Школы биомедицинских наук Гонконгского университета.
Сейчас Цзо ведет судебную тяжбу с работодателем, который отказывается выплачивать ей зарплату с тех пор, как она заболела, и запрещает вернуться на работу, ссылаясь на ее болезнь.
«Клеймо» зараженного широко распространено — в объявлениях о вакансиях в Шанхае говорится, что соискателям с историей инфицирования будет отказано в приеме на работу.
В июле широкую известность получила история молодой женщины, которая несколько недель жила в туалете на железнодорожной станции в Шанхае, поскольку не могла найти работу или вернуться к себе в деревню из-за ковидного клейма.
А театру в южнокитайском городе Фошань пришлось извиниться после того, как объявление, запрещающее вход выздоровевшим пациентам, вызвало широкое возмущение.
В июле Национальная комиссия по здравоохранению и министерство человеческих ресурсов Пекина запретили работодателям дискриминировать выздоровевших пациентов, а премьер-министр КНР Ли Кэцян призвал сурово наказывать тех, кто нарушает правила.
Однако соискатели работы и правозащитники пока что настроены скептически.