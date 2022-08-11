Куала-Лумпур, 11 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Малайзия хочет четкого прекращения мирного процесса в Мьянме и выступает за прямое вовлечение государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в борьбу с военной хунты, сообщает Antara.

Eric Teoh Флаг Малайзии

Во время визита в Таиланд министр иностранных дел Малайзии Сайфуиддун Абдулла заявил, что «очень важно», чтобы члены АСЕАН морально поддерживали народ Мьянмы и взаимодействовали с оппозиционными группами, сформированными после переворота, включая теневое правительство, запрещенное хунтой.

Однако военные Мьянмы неоднократно призывали членов АСЕАН не вступать в контакт с оппозиционными группировками, которые они называют «террористами».

Глава МИД Малайзии, чьи откровенные высказывания о неспокойном мирном процессе вызвали гнев военной хунты Мьянмы, также заявил, что срок полномочий специального посланника АСЕАН должен составлять более одного года, чтобы работа была более эффективной.

«Некоторые из нас предположили, что если АСЕАН не может урегулировать ситуацию в одиночку, то нам, возможно, придется привлечь некоторых наших партнеров по диалогу АСЕАН», — заявил глава МИД Малайзии, не назвав ни одной страны.

Страны АСЕАН, придерживающиеся принципа невмешательства в дела своих государств-членов, потеряли терпение по отношению к хунте из-за ее неспособности следовать мирному консенсусу, который включает, среди прочего, диалог со всеми сторонами, доступ к гуманитарной помощи и прекращение боевых действий.

Ранее вооруженные силы Мьянмы подверглись международному осуждению после казни четырех политических активистов, связанных с движением сопротивления. Военные защищали казнь как законную и необходимую меру.