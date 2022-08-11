Адвокат Саакашвили описал, насколько тому стала безразлична Грузия
Тбилиси, 11 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии интересно, какие события происходят на Украине, родная страна стала ему безразлична. Об этом 10 августа сообщил журналистам один из его адвокатов Шалва Хачапуридзе.
Он прокомментировал заявление другого адвоката Валерия Гелбахиани, который сказал, что Саакашвили не хочет больше участвовать в грузинской политике. Хачапуридзе не обсуждал с экс-президентом эту тему, но сделал свои наблюдения во время его посещений.
«Ему интересна тема Украины, а тема августовской (грузино-осетинской, прим. — ИА REGNUM) войны прошла так, что он даже заявления не сделал», — сказал Хачапуридзе.
Напомним, ранее сын бывшего грузинского лидера Эдуард Саакашвили сообщил журналистам, что его отец часто смотрит новости про Украину и совсем не интересуется тем, что происходит в Грузии. По словам Эдуарда, экс-президент очень переживает, что теперь может умереть из-за сильного ухудшения состояния здоровья.