Тбилиси, 11 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Бывшему президенту Грузии интересно, какие события происходят на Украине, родная страна стала ему безразлична. Об этом 10 августа сообщил журналистам один из его адвокатов Шалва Хачапуридзе.

Саакашвили и галстук

Он прокомментировал заявление другого адвоката Валерия Гелбахиани, который сказал, что Саакашвили не хочет больше участвовать в грузинской политике. Хачапуридзе не обсуждал с экс-президентом эту тему, но сделал свои наблюдения во время его посещений.

«Ему интересна тема Украины, а тема августовской (грузино-осетинской, прим. — ИА REGNUM) войны прошла так, что он даже заявления не сделал», — сказал Хачапуридзе.

Напомним, ранее сын бывшего грузинского лидера Эдуард Саакашвили сообщил журналистам, что его отец часто смотрит новости про Украину и совсем не интересуется тем, что происходит в Грузии. По словам Эдуарда, экс-президент очень переживает, что теперь может умереть из-за сильного ухудшения состояния здоровья.