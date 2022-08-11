Тбилиси, 11 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Сотрудники Службы инспекции труда Грузии проверили деятельность 127 ковид-госпиталей и в большинстве из них выявили массовые невыплаты премиальных надбавок, предназначенных для врачей, работающих с пациентами с COVID-19. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Jonathan Borba Уставший врач

По данным журналистов, надбавки не платили в 90 медицинских учреждениях. Не выявили нарушений только в 33 больницах. Ещё в четырёх случаях ковид-госпитали прекратили прём пациентов с COVID-19 и проверки там не стали проводить.

Ранее министр здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что обнаружены случаи нецелевых трат средств, предназначенных на борьбу с коронавирусом. Он поручил провести проверки в медучреждениях. Министр также обвинил госпитали, что те для получения большего числа средств, завышали количество пациентов, отправляя в стационар легко больных.