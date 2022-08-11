Минск, 11 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Информацию о взрывах на военном аэродроме Зябровка, расположенном под белорусским городом Гомелем опровергло 11 августа министерство обороны Белоруссии.

Вячеслав Степанов, Дмитрий Чистопрудов Су-30СМ на военном аэродроме

Поясняется, что на территории аэродрома произошло возгорание военной техники во время контрольного пробега одной из единиц после замены двигателя. Инцидент произошёл около 23:00 по местному времени, личный состав оперативно среагировал и принял меры по ликвидации возгорания.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ряд белорусских СМИ сообщил, что в ночь на 11 августа в районе аэродрома были видны вспышки и слышались взрывы. Уточняется, что расположенный в 25 км от Гомеля аэродром находится в распоряжении российской армии.

Отмечается, что сообщения о вспышкам и взрывах на аэродроме появились через два дня после того, как минобороны Белоруссии объявило о совместных с ВКС РФ учениях, которые должны были стартовать 9 августа.