Донецк, 11 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли населённый пункт Зайцево ракетами с минами «Лепесток». Об этом 11 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Mil.gov.ua Обстрел

В 6:30 из Артёмовска по Зайцево выпущено три ракеты из РСЗО «Ураган», начинённые противопехотными минами ПФМ «Лепесток».

Также в 7:00 из Красногоровки обстрелян Петровский район Донецка, выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

В 7:40 из Дылеевки открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.