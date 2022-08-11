Таллин, , 08:00 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Эстонии опубликовало на своей странице в социальных сетях комментарий на тему активизации в прибалтийской республике идейных последователей фашистской Германии. ИА REGNUM публикует текст заявления:

«На фоне циничной кампании по ликвидации памятников советским воинам, символизирующих победу над нацизмом, а также непрекращающихся случаев осквернения их могил в Эстонии активизировались потомки и идейные последователи тех, кто не смирился с итогами Второй мировой войны и не может простить Советскому народу победу в ней.

К сожалению, неонацистские проявления не получают должную оценку со стороны официальных властей. Более того, складывается впечатление, что они молчаливо поддерживают и даже поощряют их.

Так, 30 июля 2022 года недобитые легионеры Waffen-SS, воевавшие плечом к плечу в составе германского вермахта и СС против Красной Армии, и их поклонники устроили свою очередную сходку на холмах Синимяэ (северо-восток Эстонии — прим. ИА REGNUM), ностальгируя по «былым временам». Напомним, что именно эти «герои» в мундирах с символикой СС принимали участие в карательных акциях против мирного населения, расстрелах и грабежах, уничтожении более двух тысяч узников концлагеря «Клоога».

7 августа 2022 года на острове Сааремаа (западная Эстония) местным «Обществом борцов за свободу» была организована реконструкция «последнего боя» банды «лесных братьев» под предводительством Ильпа с сотрудниками НКВД СССР. Преподнося его в качестве героя, организаторы шабаша умолчали, что в действительности Ильп был отпетым уголовником и бандитом, терроризировавшим и убивавшим ради грабежа гражданское население, подвергая мучениям и пыткам женщин и стариков.

С конца 1944 года по 1946 год банда Ильпа убила 456 местных граждан и только 5 офицеров Красной Армии. Эти цифры наглядно свидетельствуют о том, против кого на самом деле «сражались» эти бандиты. Объявлено, что в память об этом преступнике будет установлен трехметровый дубовый крест.

19−20 августа 2022 года в приграничном с Латвией городе Валга (южная Эстония) при участии местных организаций так называемых «борцов за свободу» намечено проведение масштабного «просветительского» мероприятия в рамках XIV «Международного фестиваля военной истории», где также будут чествовать «лесных братьев».

Продолжается реабилитация нацистских преступников и на страницах эстонских СМИ. 19 июля издание Postimees опубликовало хвалебную рецензию на опус некоего Хенрика Прунсвельта, в котором в позитивном ключе оценивается деятельность главы Генерального комиссариата «Эстония» Рейхскомиссариата «Остланд» обергруппенфюрера СС Карла Литцманна.

При этом были скрыты важные моменты его биографии, а именно то, что упомянутый Литцманн был одним из организатором массовых расправ над мирным населением Эстонской ССР в годы Великой Отечественной войны, в результате которых были убиты 61 000 мирных жителей и 64 000 советских военнопленных.

Не пренебрегают фальсификацией истории и прославлением нацистских пособников и некоторые политические партии. По инициативе одной из них планируется воссоздать в парке Лихула мемориала солдату в мундире СС с немецким автоматом в руках, в память «эстонцам, которые в период 1940—1945 сражались с большевизмом и за восстановление независимости Эстонии».

В бытность премьер-министром Сийм Каллас назвал открытие этого памятника в 2002 году «прискорбным». Впоследствии памятник был «удален из общественного пространства» ввиду его одиозности.

Приведенные факты не могут не вызывать законную тревогу у тех, кто знает подлинную историю Второй мировой войны, помнит, кто ее развязал и кто помогал агрессору, и не забывает, что Европа обязана своим освобождением и последующим процветанием именно Советскому солдату».