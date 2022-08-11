Москва, , 15:10 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», в условиях экономических санкций особое внимание в России уделено продвижению отечественной аграрной продукции на рынки дружественных стран. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ) по отбору заявок организаций на выставление своей продукции в павильонах за рубежом выбрала еще восемь компаний, продукция которых будет представлена в четырех зарубежных павильонах РЭЦ. Всего комиссия рассмотрела 15 заявок, из них пять в Китай, четыре во Вьетнам, по три в ОАЭ и в Египет.

Теперь в павильонах РЭЦ за рубежом появятся варенье, кондитерские изделия и продукты для здорового питания, молоко и мороженое, подсолнечное и кукурузное масла, растительные альтернативы мяса и молока, а также алкогольные напитки и лапша быстрого приготовления.

«Программа дает целый ряд преимуществ экспортно ориентированным компаниям: от бесплатной инфраструктуры самих павильонов до маркетинговой поддержки наших локальных операторов. Например, недавно мы провели промо-акцию в сети супермаркетов Carrefour в трех ведущих моллах Дубая. В течение пяти дней посетители супермаркетов могли попробовать продукцию Made in Russia прямо в магазинах. Для участников нашей программы это отличная возможность приблизиться к рядовым покупателям и заручиться у них доверием», — отметил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

РЭЦ реализует программу по созданию постоянно действующих дегустационно-демонстрационных павильонов российских продуктов питания в иностранных государствах. Такие павильоны работают в Шанхае (КНР), Дубае (ОАЭ), Ханое (Вьетнам), Каир и Новый Каир (Египет).

Основные преимущества для российских компаний при размещении продукции в павильонах: бесплатная инфраструктура павильонов (площади, оборудование, содержание павильона, стендов и иного оборудования); продвижение и маркетинговая поддержка павильонов со стороны РЭЦ; поиск потенциальных покупателей продукции со стороны РЭЦ; помощь в проведении промо-акций со стороны РЭЦ в рамках павильона. Подробнее о том, как оформить заявку, можно узнать на сайте РЭЦ (exportcenter.ru).

В начале августа 2022 года РЭЦ опубликовал сборник лучших практик, которые применяются в регионах России для развития несырьевого неэнергетического экспорта и продвижения отечественной продукции на зарубежных рынках. В него вошли 14 кейсов семи российских субъектов: Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и Алтайского края, а также Ленинградская, Новгородская, Рязанская и Свердловская области.

В отборе best practice для сборника принимали участие 29 региональных практик, из них по итогам заседания экспертной группы были выбраны лучшие.

«Этот сборник поможет регионам обмениваться информацией и перенимать опыт тех, кто уже реализовал те или иные инструменты поддержки локальных экспортеров. Регионы-доноры очень ответственно подошли к участию в создании сборника, что позволило в короткие сроки собрать необходимую информацию. Взаимопомощь и обмен опытом должны стать отправной точкой как для наращивания экспортного потенциала уже существующих экспортеров, так и для продвижения на зарубежные рынки продукции начинающих участников ВЭД», — отметил управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике Российского экспортного центра Евгений Подшивалов.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать).

Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.