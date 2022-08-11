Тегеран, 11 августа, 2022, 07:53 — ИА Регнум. 10 августа президент Ирана Ибрагим Раиси назвал успешный запуск спутника «Хайям» на орбиту предметом иранской гордости и силы. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

«В будущем страна станет свидетелем новых космических достижений», — заявил иранский президент утром на заседании кабинета министров в Тегеране.

Иранский спутник «Хайям» запущен со станции в Казахстане при сотрудничестве с Россией. Первые сигналы со спутника были получены примерно через 90 минут после его запуска на иранской космической станции Махдашт, которая отвечает за управление спутниковыми данными.

Согласно первоначальным оценкам технических специалистов на станции, все системы в «Хайяме» функционируют должным образом.

В другом месте своего выступления президент указал на День защитников святынь, который отмечается Исламской Республикой Иран 9 августа.