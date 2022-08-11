Тегеран, 11 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Иранское биологическое общество (IBS) в сотрудничестве с Университетом Харазми проведет международный симпозиум по клеточной и тканевой инженерии в городе Карадж. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Глава IBS Мохаммад Набиюни сообщил IRNA, что симпозиум будет посвящен использованию стволовых клеток для создания тканей для пациентов, чьи ткани были необратимо повреждены.

По словам Набиюни, ученые из Германии, Канады, Великобритании и Ирана прочитают онлайн-лекции в первый день симпозиума, а в ближайшие дни для участников будет проведено несколько семинаров.

Лекции, по словам Набиюни, будут охватывать такие темы, как стволовые клетки, органоиды, экзосомы, метаболомика, технология создания моноклональных антител, промышленное производство рекомбинантных белков и биоаналогов, гидрогели и нановолокна в тканевой инженерии, инкрементное наращивание и 3D-принтеры, а также брендинг в прикладных клеточных науках и тканевой инженерии.