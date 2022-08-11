Тегеран, , 07:54 — REGNUM Иранский поэт Хушанг Эбтехадж с псевдонимом Сайех скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 августа.

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Ялда Эбтехадж, дочь покойного иранского поэта, объявила на своей странице в Instagram, что ее отец скончался в среду, 10 августа. Согласно полученным данным, ранее поэт был госпитализирован в Кельне (Германия) из-за почечной недостаточности.

Иранский поэт родился 26 февраля 1928 года в Реште, на севере Ирана. Агахан Эбтехадж, отец Хушанга Эбтехаджа, был известным человеком и главой больницы Пурсина в Реште.

Помимо достижений в области персидской литературы Хушанг также являлся руководителем радиопрограммы Golha.

Дом покойного иранского поэта официально зарегистрирован в министерстве культурного наследия, туризма и ремесел.