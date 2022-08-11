Москва, 11 августа, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на существенное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

МРОТ предлагается повысить до 30 тыс. рублей.

Сейчас этот показатель составляет 15 279 рублей.

Вместе с тем осенью Госдума начнет обсуждение проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы. Традиционно оппозиционные фракции готовят свои предложения по увеличению этого базового показателя.

Ранее законопроект о том, чтобы считать размер минимального оклада в размере утвержденного минимального размера оплаты труда (МРОТ) без учёта имеющихся дополнительных выплат, внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП.

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Вместе с тем для повышения МРОТ отдельного закона не требуется — Госдума дала правительству право повышать МРОТ, прожиточный минимум и пенсии.

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