Екатеринбург, , 06:39 — REGNUM 26-летнюю жительницу Екатеринбурга задержали за мошенничество после её звонка следователю. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Женщина случайно позвонила гражданину и попросила у него под определённым предлогом 300 тыс. рублей. Мужчина подыграл ей. Но вместо него на встречу в Тюмени пришли оперативники, которые и задержали гражданку.

Теперь даме грозит срок за мошенничество. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году мошенники похитили со счетов жителей России порядка 13,5 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом рост произошёл на 38,8%.