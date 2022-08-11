Екатеринбург, 11 августа 2022, 06:39 — REGNUM 26-летнюю жительницу Екатеринбурга задержали за мошенничество после её звонка следователю. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!
Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Женщина случайно позвонила гражданину и попросила у него под определённым предлогом 300 тыс. рублей. Мужчина подыграл ей. Но вместо него на встречу в Тюмени пришли оперативники, которые и задержали гражданку.

Теперь даме грозит срок за мошенничество. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году мошенники похитили со счетов жителей России порядка 13,5 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом рост произошёл на 38,8%.