Аляска, США, , 05:06 — REGNUM Два российских летательных аппарата для наблюдения были замечены объединенной системой противовоздушной обороны США и Канады у берегов Аляски. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Радар американской ПРО на Аляске Clear.af.mil

Уточняется, что российские воздушные суда были зафиксированы, отслежены и идентифицированы вблизи побережья Аляски за последние два дня. По данным NORAD, наблюдательные летательные аппараты входили и действовали внутри «зоны идентификации воздушной обороны Аляски»

При этом в NORAD указали, что российские летательные аппараты не нарушали воздушных границ США или Канады.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 млн долларов на системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России. Отмечается, что программа представляет «самую значительную модернизацию почти за четыре десятилетия».

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