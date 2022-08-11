Москва, , 03:52 — REGNUM Умеренная погода в Москве на фоне аномальной жары и засухи в Европе объясняется поступлением в город холодных воздушных масс с севера, тогда как в Европу потоки воздуха поступают с юга. Об этом рассказал 10 августа журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пояснил метеоролог, обширный антициклон растянулся от центра Атлантики до западных границ России, но при этом в нём есть как тёплая, так и холодная части.

«Если представить себе антициклон как некий шар, то движение воздуха в антициклоне движется по часовой стрелке. Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии — с юга. Когда два фактора входят в резонанс — мощная энергия солнца и перенос очень теплых воздушных масс с юга — тогда устанавливается особенно жаркая погода. Именно поэтому такая ситуация складывается сейчас в Испании, во Франции, на западе Германии», — пояснил Вильфанд.

Специалист уточнил, что во всех указанных странах Европы температура воздуха сейчас выше +30 градусов. В Москве же умеренная погода обусловлена тем обстоятельством, что сюда перемещаются воздушные массы, сформировавшиеся в полярных регионах. Поэтому в городе и в Московской области температура держится на уровне +21…+24 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ближайшие дни в ряде регионов России будет наблюдаться жара около +40 градусов.

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