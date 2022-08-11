Эдинбург, Великобритания, 11 августа, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Шотландия не исключила возможности привлечения вооруженных сил для помощи в размещении украинских беженцев. Об этом сообщила газета The Telegraph.

(сс) Victuallers Социальная дистанция. Шотландия

«Министры SNP (Шотландской национальной партии — прим. ИА REGNUM) рассматривают возможность официального обращения к британской армии и найма второго круизного лайнера для размещения украинских беженцев», — отмечает издание.

Издание указывает, что шотландские власти уже обсуждают этот вопрос с министерством обороны. При этом в Шотландии обеспокоены, что в страну может направиться большой поток беженцев с Украины, которых негде разместить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинских беженцев в Латвии начали переселять из гостиниц в общежития. Это связано с уменьшением господдержки на содержание украинских граждан.