Пекин, 11 августа, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Командование Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) организует регулярное боевое патрулирование Тайваня в интересах защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны после успешного завершения недавних учений вокруг Тайваня, заявил представитель командования старший полковник Ши И, передает 11 августа газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По его словам, недавние военные учения в морях и воздушном пространстве вокруг Тайваня достигли поставленных целей и эффективно проверили совместную боеспособность командования округа. Командование будет внимательно следить за ситуацией в Тайваньском проливе и продолжит свои усилия по военной подготовке и подготовке к войне, добавил он. В то же время, по словам Ши, оно будет организовывать регулярные «патрули боевой готовности» в регионе.

В этом месяце НОАК провела серию учений с боевыми стрельбами после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров 2 августа. За прошедшую неделю по целям вокруг Тайваня были выпущены десятки баллистических ракет и ракет дальнего радиуса действия, в учениях приняли участие более 100 самолетов и более 10 эсминцев и фрегатов.

Некоторые из лучших образцов военной техники НОАК, такие как истребитель-невидимка J-20 и гиперзвуковая баллистическая ракета DF-17, были задействованы в недавних учениях. Аналитики заявили, что учения, по сути, окружили остров, учитывая их беспрецедентную интенсивность и масштаб.

«Демократическая прогрессивная партия острова преследовала свои сепаратистские цели, вступая в сговор с иностранными державами, пренебрегая безопасностью тайваньского народа и толкая Тайвань в пропасть бедствий. Они будут приколоты к стене позора истории», — сказал представитель министерства обороны Китая старший полковник Тань Кэфэй.

По его словам, процесс воссоединения не остановить, а импульс и возможность для решения тайваньского вопроса всегда были в руках тех, кто поддерживает национальное воссоединение. Теперь отношения между двумя странами снова находятся на перепутье, и власти Тайваня должны сделать правильный выбор, добавил он.