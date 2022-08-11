Минск, , 00:00 — REGNUM Созданный намедни белорусской оппозицией «кабинет» очень напоминает «раду БНР» — белорусское правительство в изгнании, которое номинально существует уже более ста лет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 10 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.

Светлана Тихановская Europarl.europa.eu

«Никой реальной властью «рада» никогда не обладала и отметилась только тем, что её видные представители сотрудничали в годы Великой Отечественной войны с нацистами. В связи с чем это учреждение имеет неприятный душок. «Кабинету» Светланы Тихановской уготована такая же неприглядная судьба. Президент Белоруссии Александр Лукашенко никуда не собирается уходить, а пока он у власти, Тихановская и её команда может рассчитывать только на то, чтобы быть «министерством диаспоры», заниматься проблемами выехавших из республики белорусов. Когда же Лукашенко уйдёт от власти, о «кабинете» уже все давно забудут. В общественном сознании останется только зловонный шлейф поддержки Тихановской и связанными с ней лицами боевиков, защищавших бандеровский режим в Киеве» Олег Ковалёнок

По мнению политолога, состав «кабинета» свидетельствует о том, что оппозиционеры будут эксплуатировать тему «силового сценария» в Белоруссии, однако средств для реализации такого сценария у них нет. «Бывший десантник Валерий Сахащик, назначенный кем-то вроде «министра обороны» от оппозиции, наговорил на конференции в Вильнюсе на крупный тюремный срок за разжигание гражданской войны. Очевидно, теперь такая воинственная риторика будет доминирующей в оппозиционной среде. Однако кто будет смещать законную власть в Белоруссии силовым путём? В «Полке Калиновского» и «Полке Погоня» насчитывается несколько десятков человек. Шансов у такой «армии» не больше, чем у шаек Булак-Балаховича в период Гражданской войны», — заявил Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что приняла решение создать коллективный исполнительный орган — «объединенный переходный кабинет», и назначила на полгода его представителей. В «кабинет» вошли экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, представитель организации BYPOL Александр Азаров, экс-сотрудник белорусского МИД Валерий Ковалевский, бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик.