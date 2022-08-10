Тбилиси, 10 августа, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Советник глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о необходимости введения санкций против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, сообщает 10 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«Я считаю необходимым ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили. Я уверен, что будут индивидуальные санкции. Люди могут зарабатывать деньги, но когда вы поймете, что, возможно, вы финансируете убийство людей своими деньгами, вам придется заплатить за это определенную плату. Конечно, и в Грузии, и на Украине была волна обогащения людей. Мы называем их олигархами. У них много денег. Они покупают партии, захватывают мандаты в парламенте и оказывают влияние на политические процессы. Украина это поняла и выступила против этого. Мы стараемся довести этот процесс до конца. Грузия тоже должна пройти этот путь. Они должны быть крупными бизнесменами, но они не должны иметь влияния на политику. К сожалению, сегодня мы не видим этого в Грузии. Деолигархизация — эффективный путь, и я уверен, что страна пойдет по этому пути. Многие люди в России несут большие потери из-за санкций. Поэтому было бы желательно, чтобы грузинские олигархи, которые стоят на стороне России, тоже бы заплатили», — сказал Подоляк.

Напомним, что бывшего премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили обвиняют в излишнем влиянии на политическую и экономическую жизнь страны.