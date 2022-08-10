Белград, , 23:33 — REGNUM Нет ни одного международного акта, который разрешил бы албанским сепаратистам формировать на территории южного сербского края Косово и Метохия собственную армию, но зато есть Брюссельское соглашение, в рамках которого албанская сторона обязалась формировать на этой территории Сообщество сербских муниципалитетов. Об этом 10 августа заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

Небойша Стефанович Nebojsastefanovic.rs

Стефанович напомнил, что в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН, силы KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово — ИА REGNUM) являются единственными вооруженными формированиями, которые могут находиться на территории автономного края Косово и Метохия, и что нет ни одного другого международного документа, который утверждал бы что-то иное.

«Это отлично знают и политики в Приштине, хотя это им не мешает упорно анонсировать создание так называемой армии так называемого Косово. Все это имеет своей целью напугать сербов, но также пустить пыль в глаза албанскому населению Косово, которое утопает в бедности и живет, не видя перед собой никакой перспективы», — процитировала слова Стефановича пресс-служба министерства обороны Сербии.

Напомним, что парламент сепаратистского Косово 14 декабря 2018 года принял пакет законов, необходимых для трансформации «Сил безопасности Косово» в полноценную армию несмотря на то, что формирование армии Косово расходится как с положениями Резолюции 1244 по Косово, так и с «конституцией» самого Косово.