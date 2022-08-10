Перник, , 22:44 — REGNUM Житель города Перник на западе Болгарии привлечён к уголовной ответственности за попытку дачи госслужащему минимальной в новейшей истории страны взятки. Об этом 10 августа сообщает софийская газета «Телеграф».

Отказ 마 법사

По предварительным данным, некий пешеход, нарушивший правила дорожного движения, вручил полицейскому купюру в 10 левов ($5,2). Страж порядка немедленно арестовал потенциального взяткодателя.

Согласно болгарскому законодательству, если судьи признают вину нарушителя ПДД, ему грозит пять лет тюрьмы за взятку. Ранее в Софийской области был осужден гражданин, пытавшийся подкупить чиновника на общую сумму в 15 левов ($7).

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