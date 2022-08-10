Москва, , 21:20 — REGNUM Значительное вклад в дефляцию в России в июле внесло продолжающееся снижение цен на плодоовощную продукцию на фоне удорожания ряда других продуктов питания. Об этом сообщает 8 июля Росстат.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, цены на плодоовощную продукцию в минувшем месяце снизились в среднем на 11,5%. В том числе белокочанная капуста подешевела на 33,2%, картофель — на 27,6%, свекла — на 27,1%, виноград – на 15,7%, бананы – на 14,2%, помидоры – на 14,0%, морковь – на 13,3%, груши – на 11,0%, апельсины – на 8,9%, чеснок – на 8,5%, огурцы – на 7,7%, яблоки – на 5,9%, репчатый лук – на 4,1%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели куриные яйца — на 4,4%, сахар-песок — на 3,5%, гречневая крупа — на 3,2%, пшено и подсолнечное масло – на 1,4%, пакетированный чёрный чай – на 1,3%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 1,2%, шоколад – на 1,1%, мясо кур – на 1%, растворимый кофе – на 0,9%, макаронные изделия, пшеничная мука и какао – на 0,8%, икра лососевых рыб, стерилизованное молоко, говяжья печень и сметана – на 0,7%.

В то же время в июле отмечен рост цен на ряд других продуктов питания. Так, маргарин, охлаждённая и мороженая разделанная рыба лососевых пород подорожали на 1,5%, карамель — на 1,4%, хлопья из злаков (сухие завтраки) — на 1,3%, манна крупа, варенье, джем, повидло, газированные напитки и рыбные консервы в томатном соусе – на 1,1%, солёные и копчёные деликатесы из рыбы, питьевая и минеральная вода – на 1%, печенье, пиво и сухие супы в пакетах – на 0,9%, пряники, чёрный перец (горошек) и бараночные изделия – на 0,8%, национальные сыры и брынза, натуральные рыбные консервы с добавлением масла, торты – на 0,7%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в июне снизились в среднем на 0,39% по сравнению предыдущим месяцем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 15,1% с 15,9% месяцем ранее.

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