Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Сервис Apple TV Plus выпустит документальную картину об американском актёре Стиве Мартине. Об этом 10 августа сообщил портал Collider.

Стив Мартин Цитата из видеоинтервью

Предстоящая лента расскажет о жизни и работе Мартина и будет состоять из двух частей. Режиссёром фильма выступит Морган Невилл («В двух шагах от славы»), а производством займутся компании A24 и Tremolo Productions.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Discovery Plus работает над сериалом о расследовании смерти принцессы Дианы. Шоу будет посвящено двум официальным расследованиям, которые проводились полицейскими Франции и Великобритании.

