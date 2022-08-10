Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы генерального прокурора во время допроса по делу о возможном мошенничестве его семейной компании, сославшись на конституционное право не свидетельствовать против себя самого, передаёт 10 августа Reuters.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я отказался отвечать на вопросы, сославшись на права и привилегии, предоставляемые каждому гражданину в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов», — сообщил Трамп после того, как покинул офис генерального прокурора в Манхэттене.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс пытается выяснить, могла ли компания экс-президента ввести в заблуждение кредиторов и налоговые органы. Ранее Трамп и двое его взрослых детей, Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, пытались уйти от дачи показаний, но в итоге дали своё согласие. К настоящему времени дети Трампа уже дали показания по данному делу.