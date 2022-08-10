Москва, 10 августа 2022, 20:49 — REGNUM В районе проведения специальной военной операции боевые задачи выполняют семь добровольческих казачьих отрядов. Об этом 10 августа сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
Борьбу с киевскими боевиками ведут казаки Кубанского казачьего войска в составе трёх добровольческих отрядов. Как отметил казачий генерал, один из отрядов действует на Донецком направлении и ведёт ожесточённые бои в населённом пункте Марьинка. Так, за неделю активных боёв уничтожено 30 человек живой силы противника.
Отряды имени атамана Захария Чепиги и «Кубань» действуют на Харьковском и Запорожском направлениях. Казаки бесстрашно ведут боевые действия, предотвращают контрнаступление и прорыв вооружённых украинских формирований.