Вашингтон, 10 августа, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Выдвинутое США против члена Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) обвинение в предполагаемом заговоре с целью убийства советника экс-президента США по национальной безопасности Джона Болтона не должно повлиять на переговоры с Ираном по ядерной программе, заявил 10 августа Reuters неназванный американского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«По нашему мнению, это не должно влиять», — сказал собеседник агентства.

Чиновник отметил, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Шахрама Пурсафи, действуя независимо от интересов американской дипломатии.