Рим, , 20:46 — REGNUM Тема охраны окружающей среды должна более активно изучаться в школах Италии, экология должна стать обязательным предметом, сказано в предвыборной программе правой коалиции, передают национальные СМИ 10 августа.

Засуха Pxhere.com

Правоконсерваторы обещают и иные меры по защите экологии — в частности, создание новых «зеленых» рабочих мест и борьбу с засухой.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.

Проблема засухи в 2022 году затронула в основном северные регионы Италии. Количество осадков — почти вдвое ниже нормы. Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке.

В северных регионах страны введен режим ЧП. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.