Рим, 10 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Правоконсервативные партии Италии (Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони) получат на выборах 46% голосов, с такой оценкой выступили 10 августа эксперты Института Каттанео.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

С учетом перераспределения голосов, поданных за партии, которые не преодолеют 3% барьер, правые могут получить в парламенте 60% мест, полагают аналитики.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября.