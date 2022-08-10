Москва, 10 августа, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на российский лекарственный препарат для терапии ревматоидного артрита, сообщает 10 августа пресс-служба ведомства.

Fas.gov.ru ФАС России

«Согласованная цена на второй отечественный дженерик «Эксэмптия» в рамках МНН «Адалимумаб» российской компании «ПСК Фарма» на 30% ниже стоимости референтного лекарственного препарата иностранного производства», — отметили в ФАС.

Согласованная цена на препарат составила 33 581 рубль 50 копеек. В ведомстве пояснили, что такую цену смогут использовать государственные учреждения для осуществления закупок за счёт бюджета. При этом для российских граждан, у которых выявлено такое заболевание, лекарство будет бесплатным.

В ФАС напомнили, что препараты с международным непатентованным наименованием (МНН) «Адалимумаб» включены в перечень лекарственных препаратов для лечения болезней из госпрограммы «14 высокозатратных нозологий», который был утверждён правительством России.