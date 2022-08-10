Таллин, , 18:45 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в среду, 10 августа, сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сама глава правительства сообщила в социальных сетях.

«Многие заметили, что в понедельник, 8 августа, у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, так как экспресс-тесты на коронавирус и в понедельник, и во вторник были отрицательными. К вечеру понедельника, однако, у меня поднялась высокая температура. А сегодня тест показал наличие коронавируса», — написала Каллас.

По ее словам, лечащий врач предписал ей оставаться дома еще по крайней мере 48 часов после того, как симптомы пройдут. Поэтому руководить заседанием правительства в четверг, 11 августа, Каллас будет виртуально.

Каллас призвала всех следить за своим здоровьем, а тем, кто еще этого не сделал, получить бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Ранее Кая Каллас болела COVID-219 в марте 2021 года.