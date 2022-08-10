Кишинёв, 10 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Молдавия не сможет заплатить российской государственной корпорации «Газпром» авансовый платеж за газ, который будет потреблен в августе 2022 года. Такое заявление сделал сегодня, 10 августа, председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно», — заявил Чебан.

Он также отметил, что молдавская сторона обратилась к «Газпрому» с просьбой отсрочить платеж, но пока не получила никакого ответа.

Напомним, что, согласно контракту, молдавская сторона должна оплачивать российский газ авансом, так как в предыдущие периоды Молдавия уже накопила пере «Газпромом» солидную задолженность и не спешит её погашать.

Однако на фоне существенно выросших цен на газ, Молдавия с трудом находит средства ждя закупки российского газа. При этом президент Молдавии Майя Санду прямо заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу.

Стоит отметить, что в Молдавии «Молдовагаз» уже начала отключать потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.