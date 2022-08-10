Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Американская актриса Дениз Дауз находится в коме уже несколько дней. Об этом 10 августа пишет Deadline.

Друзья Цитата из т/с «Беверли-Хиллз, 90210». 1990. США

О состоянии артистки рассказала её сестра Трейси Дауз: «Врачи не знают, когда она выйдет из комы, так как она не была вызвана медицинскими препаратами». Причиной госпитализации артистки стало заражение менингитом.

ИА REGNUM напоминает, что Дениз Дауз известна по роли миссис Ивонн Тизли в подростковом драматическом телесериале «Беверли-Хиллз 90 210». Она также появлялась в таких популярных сериалах, как «Доктор Хаус», «Анатомия страсти» и других.

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