Москва, , 17:50 — REGNUM Один из создателей YouTube-проектов My Duck’s Vision и «Спасибо», Ева!» Сэм Никель (Артур Гальченко) рассказал, что ушёл из блогинга и устроился на новую работу. Об этом 10 августа пишет MediaLeaks.

Блогер Сэм Никель Цитата из видеоролика «Косметика из подземного перехода»

Экс-блогер признался, что устроился на работу курьером в сервис «Яндекс». «Да, я нищеброд, но у меня крепкие ноги, я активен, моё лицо ласкает солнце и мне не грозит геморрой. Причём будучи таковым бесперспективным я стал сильно необходимым для одной девушки», — говорит Сэм Никель.

ИА REGNUM напоминает, что Сэм Никель стал известен в начале 2010-х годов. Пик его популярности пришёлся на 2012 год — тогда вышел его ролик под названием «Путин лапает избирательниц», в котором блогер трогает грудь тысячи девушек, после чего здоровается с президентом России Владимиром Путиным.

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