Новый Оскол, Белгородская область, 10 августа, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Комплекс по переработке бобовых культур открыли на территории промышленного парка «Осколково» в Новом Осколе Белгородской области, сообщает 10 августа пресс-служба администрации Новооскольского городского округа.

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Новое производство создано при господдержке — глава предприятия участвовал государственной программе «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» и выиграл грант. При выходе на проектную мощность комплекс будет производить около 700 тонн соевого масла и трёх тысяч тонн соевого жмыха в год, появятся новые рабочие места. Предприятие уже заключило предварительные договоры на поставку сырья. Кроме того, здесь производят куриные яйца, меланж, выращивают овощи, заложен яблоневый сад.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на меры поддержки малого и среднего бизнеса в Белгородской области заложено 1,711 млрд рублей.