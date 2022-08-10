Краснодар, 10 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Краснодаре из-за коммунальной аварии без света остались сотни жителей Прикубанского округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе кубанской столицы 10 августа.

(сс) CWitte Без света

Из-за повреждения кабельной линии отключены 59 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии в жару остались 33 улицы.

На месте происшествия работает аварийная бригада. Когда возобновится подача электроэнергии, неизвестно.