Бишкек, 10 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Беженцы из Афганистана устроили митинг в сквере имени Горького в центре столицы Киргизии, передаёт корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 августа.

Hashoo Foundation USA Афганские беженцы

Вышедшие на акцию протеста люди жалуются на то, что уже много лет живут в Бишкеке, но до сих пор не могут официально получить убежище, а потому не имеют возможности легально учиться, работать и купить себе жильё.

Митингующие беженцы требуют, чтобы чиновники Организации объединённых наций обратили внимание на их проблему и переселили их в США или Канаду.

ИА REGNUM напоминает, что ранее бежавшие из Афганистана граждане провели несколько митингов возле представительства ООН в Киргизии и посольства США. При этом они выдвигали такие же требования.

Впоследствии власти киргизской столицы запретили беженцам устраивать акции протеста близ офиса Организации объединённых наций и здания американского диппредставительства.