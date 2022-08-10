Москва, 10 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 10 августа, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,51%, до 60,45 рубля. Евро растет на 0,33%, торгуясь по 61,84 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс»

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

«Несмотря на сохранение высокого уровня профицита внешнеторгового баланса России рубль продолжает медленно сдавать позиции.

До очередного налогового периода еще далеко, сезон отпусков в разгаре, так что спрос на валюту несколько превышает предложение.

Также давит на рубль возобновление снижения на рынке нефти — информация о прекращении поставок нефти через территорию Украины была быстро нивелирована инициативой европейских потребителей по оплате транзита, и теперь спекулянты вынужденно закрывают позиции.

Впрочем, дальнейшего ослабления российской валюты не ожидается — макроэкономические факторы продолжат поддерживать рубль и ещё в этом месяце котировки могут вернуться в зону ниже 60 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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