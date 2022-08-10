* запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Аль-Каида»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), доктора Аймана аз-Завахири, было совершено в Афганистане американцами при содействии Пакистана и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и с использованием американской агентурной сети: присутствие пакистанской разведки (ISI) в Афганистане и её сотрудничество с американцами сыграло важную роль в этом убийстве. Об этом сообщает Ariana News.

В прошлом ликвидация Усамы бен Ладена была проведена в Пакистане при содействии этой службы. Роль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в устранении лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станет основанием для признания этой группировки Соединёнными Штатами в качестве эффективного правительства.

Оказанием помощи США в убийстве лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), показным выполнением соглашения в Дохе и подтверждением лояльности к Вашингтону талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследует целью получение заблокированных финансовых ресурсов и избавление от запрещённых групп, базирующихся в этой стране, отмечает издание.

Однако среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (или Исламского Эмирата) есть лидеры, которые всё ещё связаны с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими и террористическими группировками и не согласны с умеренными лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом вопросе.