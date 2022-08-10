Париж, , 14:53 — REGNUM Елисейский дворец во Франции заверяет, что президент Эммануэль Макрон «очень внимательно следит за ситуацией в Жиронде», передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Елисейский дворец заверил, что президент во время отпуска в форте Брегансон был проинформирован о ситуации в Жиронде. Французские департамент страдает от сильного пожара, который охватил 6000 гектаров леса менее чем за 24 часа.

«Президент очень внимательно следит за ситуацией. Он продолжает поддерживать очень тесные контакты с премьер-министром, он также находится в регулярных контактах с министром внутренних дел», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Эммануэль Макрон каждые два часа получает сводку о ситуации с пожарами от оперативного центра межведомственного управления в кризисных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте Жиронда во Франции для тушения пожара мобилизовано 1000 пожарных.

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