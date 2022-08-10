Москва, 10 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Центральный банк России в последнее время не на шутку озабочен защитой потребителей финансовых услуг. Проблема действительно актуальна, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Денежные переводы

«Совокупные объемы средств, которые наши граждане ежегодно теряют от действий мошенников, измеряются миллиардами рублей. И вернуть из этой суммы удается только порядка 10%. Причем, как правило, страдают наиболее социально незащищенные слои населения.

В чем состоит идея?

Отправляемый гражданином перевод временно блокируется на специальном счете. Для его разморозки пользователю необходимо пройти дополнительную идентификацию (например, ввести специальный пин-код).

Этот же принцип предлагается задействовать и при получении человеком кредита. Техническая реализация этого для банков не представит особой сложности. Вот только есть большие сомнения относительно положительного эффекта.

Современные мошенники активно используют в своей практике методы социальной инженерии. И их наиболее частая цель — это выманивание у граждан паролей от интернет-банков и одноразовых sns-кодов. Так что же помешает им выманить у человека и тот самый «идентификационный пин-код»?

Кроме того, было предложено ввести двухдневный «период охлаждения», в течение которого гражданин может отменить сделанную им транзакцию. Суть этой инициативы не до конца ясна.

Если речь идет о временной блокировки средств, то это возможно и поможет защитить граждан (за два дня человек может «прийти в чувство», успеть понять, что его обманывают). Но одновременно это приведет к увеличению сроков перевода средств и создаст максимальные неудобства для клиентов банков.

Если же речь о возможности опротестовать транзакцию в упрощенном порядке, то злоумышленники как правило не хранят деньги на счету, быстро обналичивая их тем или иным способом. Кто в этом случае будет возвращать деньги потерпевшему непонятно.

Так что в этом виде решение представляется достаточно спорным и явно не до конца продуманным. Оно, очевидно, усложнит и замедлит систему переводов для добросовестных клиентов, но при этом едва ли защитит их от мошенников.

Однако другая часть этой инициативы, которая почему-то ускользнула от внимания общественности может быть очень даже действенной. Очевидно, что чем раньше становится известно о случае мошенничества, тем больше шансов на возврат денег и поимку преступников. Предлагается дать возможность гражданам сообщать в полицию о мошенничестве и подавать заявление о спорной финансовой операции через колл-центры банков.

Без физического посещения отделения банка или полиции, без бумажной волокиты и бюрократии. Это позволит максимально ускорить и упростить все процедуры, сделать их по-настоящему оперативными. И вот это можно только приветствовать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанку России предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных эскроу-счетах пока отправитель не пройдет дополнительную идентификацию.

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