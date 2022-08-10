Рига, 10 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Вашингтон собирается поставлять киевскому режиму военное оборудование для защиты столько времени, «сколько потребуется». Об этом 10 августа заявил американский министр обороны Ллойд Остин в ходе своего визита в Латвию, трансляцию которого вёл сайт Пентагона.

U. S. Secretary of Defense Ллойд Остин

По словам Остина, американская сторона оказывала значительную помощь Киеву в сфере безопасности в числе почти 50 стран, осуществляющих такую поддержку киевского режима.

«Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику… для защиты территории… Мы будем делать это сколько потребуется», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа стало известно, что министерство обороны США выделяет дополнительно $1 млрд на военную помощь Украине.