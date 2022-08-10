София, 10 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Техническое правительство Болгарии объявило о намерении повысить минимальную заработную плату в стране с 710 левов до 770 левов (соответственно — с $371 до $402). Об этом 10 августа сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам министра труда и социальной защиты временного болгарского Кабмина Лазара Лазарова, новый план может быть реализован уже к 1 января 2023-го года.

«Мы заканчиваем подготовку соответствующего документа», — отметил, в частности, он.

Напомним, в данный момент минимальную зарплату в Болгарии получает более 700 тыс. человек.