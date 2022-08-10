Гардез, Афганистан, 10 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактия два человека погибли и семеро получили ранения в результате конфликта между двумя семьями в селе Кулалага уезда Зурмат. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

По данным источников, состояние здоровья троих раненых оценивается как критическое.

Следует сказать, что межклановые конфликты часто приводят к жертвам в разных уголках Афганистана.