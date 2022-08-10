Воронеж, 10 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Воронежской области за последние сутки госпитализированы 40 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория

10 августа выявлено 349 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 44 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 395 тыс. 19 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 383 тыс. 705 пациентов, в том числе 97 — за последние сутки.

Всего скончались 8364 человека. Подтвержден один новый летальный случай.