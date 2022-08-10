Москва, 10 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Появление монополиста в сфере рекламы отразится на других сферах бизнеса и приведет к росту цен на товары и услуги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявила депутат Госдумы Мария Дробот (КПРФ) в ходе съезда операторов наружной рекламы.

ИА REGNUM Цены

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил до 9 сентября 2022 года продлить срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Законопроект предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

«Всегда, когда появляется монополист, условия его игры изменяются, а аппетиты растут. Все это скажется и на остальных сферах бизнеса, и на стоимости товаров и услуг, в которую, как известно, закладывают расходы на рекламу. В конечном итоге, за все будут платить обычные люди, обычные потребители», — сказала Дробот.

По ее словам, принятие законопроекта приведет к обнищанию народа.

«Не досчитаются своих налогов, сборов и региональные бюджеты по всей стране. За размещение рекламы прибыль будет получать единый оператор», — отметила парламентарий.