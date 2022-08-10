Екатеринбург, 10 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу планирует посетить Екатеринбург и Нижний Тагил Свердловской области. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Визит намечен на 11–12 августа. Предполагается, что Шойгу посетит ряд оборонных предприятий региона. Приезд чиновника не связан с празднованием 300-летия свердловских городов.

Последний раз Шойгу посещал Свердловскую область в августе 2019 года. Тогда он проводил встречу с руководством Центрального военного округа и посещал оборонные предприятия региона.