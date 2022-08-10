Пермь, 10 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Граждане Узбекистана, которые живут в России, хотят участвовать в борьбе против нацистов и бандеровцев по моральным соображениям. Об этом 10 августаИА REGNUM заявил доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университетаРуслан Шамгунов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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Напомним, 9 августа глава организации «Общество Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов призвал уроженцев Узбекистана, проживающих в России, присоединиться к СВО на Украине. Он предложил сформировать добровольческий батальон имени Амира Тимура. Посольство Узбекистана предостерегло соотечественников от участия в боевых действиях и предупредило об уголовной ответственности по статье «Наемничество».

По мнению эксперта, каждое государство выбирает, поддержать Россию или воздержаться от этого.

«Позиция Ташкента выглядит логичной. Узбекистан не является стратегическим партнером России и участником существующих экономических или военно-политических объединений. ШОС выносим за скобки — это немного другая история. Если уж Казахстан, имеющий обязательства в рамках ЕАЭС и ОДКБ, демонстрирует недружественное отношение к российским действиям, то к Узбекистану тут тем более не может быть вопросов», — сказал собеседник.

Шамгунов отметил, что вопрос участия в СВО в составе добровольческого батальона упирается в гражданство участников.

«Если это российские узбеки, то они — россияне. Если это граждане Узбекистана, то они попадают под законы Узбекистана о наемничестве», — подчеркнул он.

Эксперт считает, что даже если граждане Узбекистана будут участвовать в СВО, Россия не выдаст их Узбекистану.

«Москва в свое время не выдала Ташкенту оппозиционного политика Мухаммада Салиха, хотя он был открыто недружелюбен к Исламу Каримову (покойный президент Узбекистана — Прим. ИА REGNUM). Тогда отказ в экстрадиции Салиха способствовал ухудшению отношений между Россией и Узбекистаном. Сейчас Россия тем более не выдаст людей, которые могут участвовать в СВО на нашей стороне. Ссориться из-за добровольцев никто не будет», — отметил аналитик.

Собеседник уверен, что если у народов из Средней Азии и Казахстана, проживающих в России, есть «свои моральные причины воевать против бандеровцев и нацистов — это их право».

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