Пекин, 10 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Тайфун «Мулан», ставший седьмымв в этом году, обрушился на прибрежные районы уезда Сювэнь города Чжаньцзян провинции Гуандун на юге Китая около 10:50 утра по пекинскому времени 10 августа в виде тропического шторма, сообщает метеорологическая служба провинции Гуандун, передает 10 августа агентство Синьхуа.

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Ожидается, что тайфун будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью около 20 км/час, прежде чем войти в залив Бейбу днем 10 августа, при этом его интенсивность постепенно ослабевает. Метеорологический департамент отметил, что в период с 10 по 11 августа в Гуандуне будет сильный ветер и дождь.

Расписание нескольких высокоскоростных железнодорожных линий и рейсов в Гуандуне было временно скорректировано, а таможенное оформление было приостановлено в соответствующих портах. Все рейсы в аэропорту Чжаньцзяна Учуань были отменены.