София, 10 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Автомагистраль «Марица», являющаяся крупнейшим на Балканах шоссе международного значения, закрыто из-за масштабных лесных пожаров в Болгарии. Об этом 10 августа сообщает БТВ.

Szaopressa.com Лесной пожар

Согласно официальной информации, движение полностью остановлено в Хасковской области, граничащей с Грецией и Турцией.

Как утверждают представители местных властей, ограничения будут действовать до полной ликвидации всех возгораний.

Напомним, в настоящее время в Болгарии огнем охвачено до 24 процентов всех зеленых насаждений страны.